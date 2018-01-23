Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Татьяне Булановой понадобилась срочная госпитализация

Татьяне Булановой понадобилась срочная госпитализация

Сегодня, 10:48
Известная отечественная певица Татьяна Буланова провела ночь в медицинском учреждении в Санкт-Петербурге. Соответствующая новость появилась у неё в микроблоге.

Татьяне Булановой понадобилась срочная госпитализация

 

В официальном аккаунте Татьяны Булановой в сети микроблогов Instagram была обнародована фотография, на которой запечатлён коридор в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. В описании к загруженному фотоснимку певица заметила, что ночь ей пришлось провести в больнице. Однако, многочисленные вопросы её поклонников относительно причины потребовавшейся госпитализации Татьяна пока оставила без внимания.

Стоит напомнить, что в прошлом году Татьяна Буланова выпустила свой новый альбом, которым стал первым после семилетнего «молчания». Новый альбом Булановой получил название «Это я», а сама пластинка увидела свет 29 декабря прошлого года.
Александр Вест
Новости по теме
У Татьяны Булановой появился новый воздыхатель
У Татьяны Булановой появился новый воздыхатель

У Татьяны Булановой появился воздыхатель. Певица призналась в разводе со своим мужем Владиславом Радимовым в начале декабря. Однако возле нее оказался новый

Фанатов поразил новый клип Татьяной Булановой «Папа с нами»
Фанатов поразил новый клип Татьяной Булановой «Папа с нами»

В пятницу российская певица Татьяна Буланова выложила в YouTube свой новый клип под названием «Папа с нами». 47-летняя артистка вызвала ажиотаж необычным

Сын Татьяны Булановой кормит всю семью
Сын Татьяны Булановой кормит всю семью

Певица Татьяна Буланова недавно рассказала о своем старшем сыне Александре. По словам певицы, она всегда видела его музыкантом, мечтала, что чадо пойдет по ее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости