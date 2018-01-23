Татьяне Булановой понадобилась срочная госпитализация

Известная отечественная певица Татьяна Буланова провела ночь в медицинском учреждении в Санкт-Петербурге. Соответствующая новость появилась у неё в микроблоге.

Александр Вест

В официальном аккаунте Татьяны Булановой в сети микроблогов Instagram была обнародована фотография, на которой запечатлён коридор в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. В описании к загруженному фотоснимку певица заметила, что ночь ей пришлось провести в больнице. Однако, многочисленные вопросы её поклонников относительно причины потребовавшейся госпитализации Татьяна пока оставила без внимания.Стоит напомнить, что в прошлом году Татьяна Буланова выпустила свой новый альбом, которым стал первым после семилетнего «молчания». Новый альбом Булановой получил название «Это я», а сама пластинка увидела свет 29 декабря прошлого года.