«Похожи на креветок": Обгоревшие «ангелы Бузовой» спиваются

Известная поющая ведущая Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками фотографиями, сделанными во время отдыха в Таиланде. Так совпало, что свой очередной день рождения артистка также отмечала за рубежом, и составить ей компанию решили другие звездные приятельницы, пусть и не такие известные.

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Анна Лисичкина

Очередная публикация певицы вызвала неоднозначные эмоции у пользователей, которые с ней ознакомились. На фото Бузова вместе с подругами сидит в заведении, и девушки держат в руках бокалы. Произошло это, скорее всего, во время празднования дня рождения исполнительницы, хотя и в другие дни отдыха Ольга не отказывалась от вина или шампанского. Именно этот факт и смутил поклонников, которые принялись оставлять свои комментарии относительно алкогольных напитков, злоупотребления и негативных последствий, связанных с этим делом.Однако незамеченным не остался и другой момент, касающийся внешности девушек. Рядом с Ольгой сидели ее подруги – модель Яна Акру, которая также является сотрудницей брендового магазина одежды под именем Бузовой, и участница «Дома-2» Ольга Десятковская. Обе дамыа также их знаменитая приятельница выглядели весьма обгоревшими, чему способствовало длительное времяпровождение на солнце, и за это фанаты также поругали звезду, объясняя и рассказывая о вреде чрезмерного загара, особенно в состоянии алкогольного опьянения, однако не все комментаторы придерживались подобного мнения.Некоторые поклонники отметили, что во время торжеств и на отдыхе артисты и простые люди вполне могут позволить себе расслабиться, ведь напряженный график в будние дни негативно сказывается на эмоциональном состоянии, а также влияет на физическую активность в будущем. Защитники Бузовой подчеркнули, что при равномерном распределении алкоголя за весь отпуск можно и отдохнуть и не спиться, о чем предупреждали другие фанаты. Ольга Бузова пока не ответила своим подписчикам, ведь отдых для нее еще не закончился и в споры вступать звезда не хочет.Ранее все растраты певицы на отдых и на сам день рождения уже подсчитали эксперты финансовых сфер, и по их словам, Ольга потратила около 33 миллионов рублей в Таиланде в минувшие дни. Такая сумма для многих может оказаться заоблачной, но только не для популярной исполнительницы, выпустившей новую песню. Бузова в отпуске не забывала и о заработке, и периодически публиковала в своем микроблоге посты рекламного характера, один из которых обходится заказчику примерно в 250 тысяч рублей. Соответственно, часть потраченных средств певице удалось вернуть еще в Таиланде.