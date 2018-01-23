Жена Джигана превратилась в соблазнительницу в красном

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показывает всем, что она самодостаточна и без своего звездного супруга. Она постоянно публикует массу сексуальный образов на просторах сети и постепенно завоевывает существенную популярность на просторах Instagram. Буквально накануне она превратилась в настоящую соблазнительницу, примерив образ женщины в красном и оголив длинные стройные ноги.

Подписчики, казалось бы, и не заметили информативный комментарий от Оксаны, в котором говорится, что семейство вновь собирает чемоданы и куда-то направляется. Как оказалось, Самойлова собирает чемоданы не только для себя, но и еще для 5 человек трех детей, мужа Джигана и одного неизвестного, личность которого фанаты так и не установили. Фолловеров, однако, это не сильно интересовало, ведь они сконцентрировались на том, чтобы нахваливать внешность самой Самойловой, а не ее героическое складывание чемоданов для целого семейства.

Мужская половина заявила, что у Оксаны действительно ноги растут «от ушей», как говорится в известной поговорке. Также недавно Самойлова показывала в своих сторис и в основной ленте то, как выглядит путешествие ее семейства в Майами. Пользователей впечатлил этот американский курорт и много кто и сам высказал желание отправиться туда на отдых.

Николай Офицеров