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| | «Русская Кардашьян» удивила поклонников сальными ногами

«Русская Кардашьян» удивила поклонников сальными ногами

Сегодня, 09:49
Довольно популярная модель Анастасия Квитко, более известная под прозвищем «Русская Кардашьян», в очередной раз порадовала своих подписчиков, загрузив в микроблоге новые фотографии, на которых девушка запечатлена в новом весьма коротком платье.

«Русская Кардашьян» удивила поклонников сальными ногами

 

Многочисленные поклонники Анастасии Квитко, которых в её официальном Instagram-аккаунте насобиралось уже более 7,6 миллионов, были приятно удивлены, увидев новую публикацию красавицы. На опубликованных фотографиях Квитко, ныне проживающая в Майями, продемонстрировала новое облегающее платье, открывающее виды на все её прелести. Подписчики Анастасии заметили, что в новом платье, подчёркивающем выдающиеся формы русской красавицы, девушка выглядит весьма пикантно.

«Русская Кардашьян» удивила поклонников сальными ногами

 

Однако, в комментариях к фотографии некоторые пользователи заметили, что ноги девушки имеют какой-то нездоровый блеск, посетовав на излишне сальную кожу модели. На защиту «Русской Кардашьян» сразу же выступили её фанаты, объяснившие, что данный блеск могли также вызвать чулки.
Александр Вест
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