Супруга Игоря Николаева порадовала пользователей новым молодым образом

Пользователей сети своим новым образом смогла покорить жена российской композитора Игоря Николаева, уроженка Екатеринбурга Юлия Проскурякова. Она решила поделиться своим новым постом на просторах Instagram. На данный момент супруга знаменитости находится в Сингапуре, где семейная пара отдыхает вместе.

Фолловеров порадовало, что Проскурякова появилась на снимках без челки, за которую и осудили девушку фанаты. Помимо этого, ее стиль можно охарактеризовать, как повседневный, ведь на ней были простая футболка, джинсы и кеды. Тем не менее, благодаря новому имиджу, Проскуряковой удалось заметно омолодиться, что сразу же отметили в комментариях. Особенно подписчики жены артиста делали акцент на смене прически, хотя другие заявили, что Юлия, скорее всего, просто закрепила челку заколками.

«Юля, это не совет, а комплимент. Вам без челки значительно лучше. Она упрощает красоту и делает человека естественным», - заявила одна из фанаток, добавив, что открытый лоб значительно красивее, ведь позволяет увидеть красоту человека в естественном виде.

Другие пользователи добавили, что без челки лицо выглядит благороднее. Нашлись, однако, и те юзеры, которые считают, что челку следует носить, как минимум, из-за той «бури народных эмоций», которую она вызвала.

Также Юлю похвалили за естественность, отсутствие силикона и ботакса, ведь это делает ее индивидуальностью и не похожей на «кукол», чьи лица и тела были сделаны хирургами.

Николай Офицеров