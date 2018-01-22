Илья Глинников обратился к победительнице шоу «Холостяк» после расставания

Известный по участию в съемках популярного телевизионного сериала «Интерны» актер Илья Глинников обратился к своей экс-возлюбленной Екатерине Никулиной, ставшей победительницей шоу «Холостяк», после расставания.

Домбровский Сергей

Ранее поклонники подозревали, что у пары начались проблемы, так как исчезли совместные снимки из социальных сетей. Недавно Екатерина Никулина призналась в том, что она рассталась со своим покровителем. Глинников долго не комментировал личные отношения, но когда увидел интервью экс-девушки, то решил высказаться. Актер обратился ко всем подписчикам на Крещение. В честь праздника звезда «Интернов» рекомендовал людям прощать всех, поскольку это обязательно зачтется.После поздравлений Глинников адресовал слова Никулиной. Мужчина начал вспоминать приятные моменты, которые они пережили вместе. Звезда «Интернов» рассказал о том, как они шли после "Холостяка" с Никулиной держась за руки, а на них обращали внимание репортеры. В финале своей речи Глинников пожелал экс-возлюбленной найти себя и стать счастливой.