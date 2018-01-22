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| | Рэпер Мот и Мария Мельникова впервые стали родителями

Рэпер Мот и Мария Мельникова впервые стали родителями

Вчера, 23:00
Рэп-исполнитель Матвей Мельников, выступающий под псевдонимом Мот, 22 января текущего года стал отцом первенца. Молодой отец трогательно поблагодарил мать ребенка Марию Мельникову в Instagram.

Рэпер Мот и Мария Мельникова впервые стали родителями

 

27-летний рэп-исполнитель Мот и его супруга Мария Мельникова впервые стали родителями. 22 января в одной из больниц Москвы на свет появился их совместный ребенок.

В своем профиле Instagram рэпер опубликовал совместный с женой и новорожденным сыном снимок. В подписи к публикации значится то, что молодой отец очень благодарен своей супруге за рождение первенца, Марию он называет самой дорогой и любимой женой. «Теперь мы – полный набор», - написал музыкант.

 

О беременности Марии Мельниковой стало известно в октябре благодаря ее участию в музыкальном клипе на композицию Мота «Когда исчезнет слово». Исполнитель женился на своей супруге еще 2016 году, но только в 2017 была сыграна пышная свадьба.

С 2013 года рэпер Мот выступает под лейблом Black Star Inc.
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