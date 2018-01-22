Тяжкий грех и проблемы со здоровьем: Слезы Натальи Селезневой обеспокоили поклонников

В последнее время очень популярны передачи о том, как сложилась судьба известных артистов, которые были популярны в советские времена. Одним из таких шоу считается и передача Бориса Корчевникова «Судьба человека», на один из последних выпусков которой была приглашена актриса, считавшаяся самой непосредственной артисткой в Советском Союзе.

Эфир получился очень откровенным и трогательным. Актриса несколько раз плакала, ударяясь в воспоминания. Она поведала, что нынешнее весьма тяжелое состояние ее здоровья объясняет тем, что на ее душе лежит грех - ведь она, в свое время, разлучила своего мужа, актера Владимира Андреева с его первой женой. В последние годы у актрисы были проблемы с щитовидной железой, она перенесла тяжелейшую операцию, во время которой, как рассказала Селезнева, ей "отрезали и заново пришили голову". После этого актриса долго не могла говорить, лишь шипела, вернуть голос помогли упражнения игры на губной гармошке.Селезнева также вспомнила, как ее партнер по фильму «Операция Ы и другие приключения Шурика» Александр Демьяненко как-то посетовал на финансовые проблемы, которые так некстати совпали с болезнью. Актриса дала Демьяненко дельный совет, который помог ему выбраться из сложной ситуации, за что актер многократно благодарил свою партнершу.На самом деле Александр Демьяненко перенес на ногах два инфаркта, причиной одного из которых стал разговор с директором Театра комедии Казаковой. Тот факт, что актер нуждался в скорейшем проведении операции, был неизвестен широкой публике. Затем у Демьяненко ослеп правый глаз из-за отслоения сетчатки, столичные хирурги сделали актеру операцию, которая была им довольно тяжело перенесена. К тому же, в это время у Александра неожиданно обострились все болезни, которые раньше не давали о себе знать.После второго инфаркта актеру назначили операцию на сердце, дата проведения которой была назначена на 1 сентября. Но «Шурик» не дожил до этого дня чуть больше недели - 22 августа 1999 года из-за коронарной болезни сердца у актера случился отек легкого и он скончался на 63-ем году жизни. Демьяненко был похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. На прощание с актером пришли сотни поклонников.