Звезда «Бумера» Сергей Горобченко рассказал о своем самочувствии после больницы

Российский актер Сергей Горобченко, исполнивший одну из ролей в «Бумере», сообщил про то, как чувствует себя после выписки из клиники. 16 января 2018 года его госпитализировали в больницу с подозрением на воспаление поджелудочной железы.

Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Горобченко, снявшийся в фильме «Бумер», рассказал СМИ про свое нынешнее самочувствие. Не так давно знаменитость выписали из московской больницы, куда он был госпитализирован неделю назад из-за подозрения на панкреатическое заболевание.Как сообщал сам актер в Instagram под опубликованным фото из палаты, среди мер лечения ему прописали «покой, голод и холод». На данный момент лечение не прекращено, но плотный график артиста вынуждает Горобченко вернуться к работе.Кроме того, артист и прокомментировал причину своего внезапного заболевания – это было всего лишь отравление. Актер выразил признательность всем поклонникам, которые переживали за его здоровье.