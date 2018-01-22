Обгоревшим на солнце "ангелам Бузовой" снова посоветовали меньше пить

Один из подписчиков обратился к Яне Акру словами: «Господи, тебя все на пляже в реале видели. Зачем столько фш? Обычной плохо быть?». За 40 минут новая публикация Бузовой набрала более 96 тысяч отметок «Нравится».
Мнения
Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.
От Редактора
О семье пресс-секретаря президента.
Популярная телеведущая, дизайнер, модель и певица Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников очередным «голым» снимком. Некоторые пользователи Сети
Ольга Бузова со своими подругами показывает волчий аппетит. Известная телеведущая выложила очередную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.
Известная ведущая Ольга Бузова не перестает удивлять подписчиков своей страницы в Instagram. Не успели фанаты закончить обсуждать загар телеведущей, как она
Комментарии (1):