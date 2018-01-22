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| | Обгоревшим на солнце "ангелам Бузовой" снова посоветовали меньше пить

Обгоревшим на солнце "ангелам Бузовой" снова посоветовали меньше пить

Вчера, 22:17
Отдыхающая в Таиланде ведущая популярного шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена рядом со своими приятельницами за столом с бокалами в руках. Фотографию солистка подписала словом: «Ангелы».

Обгоревшим на солнце "ангелам Бузовой" снова посоветовали меньше пить

 

На снимке обгоревшие на солнце до красноты женщины мило улыбаются на камеру. Пользователи начали активно комментировать данную публикацию. По мнению подписчиков, дамы выпили много спиртного и выглядят странно, особое внимание фолловеры обратили на лицо телеведущей, которое выглядит неестественно. Юзеры рекомендовали «ангелам Бузовой» не слишком увлекаться алкоголем, иначе можно плачевно закончить свою профессиональную деятельность. Примеров тому много, когда известные артисты спиваются и оказываются на самом низу социальной лестницы.
 
Ольга Бузова на фото сидит в окружении своих подруг модели Яны Акру, которая работает в магазине брендовой одежды своей звездной приятельницы и участницы передачи «Дом-2» Ольги Десятковской. Некоторые пользователи заступились за женщин. По мнению поклонников, дамы имеют право расслабиться, и никто не должен их за это упрекать.

Один из подписчиков обратился к Яне Акру словами: «Господи, тебя все на пляже в реале видели. Зачем столько фш? Обычной плохо быть?». За 40 минут новая публикация Бузовой набрала более 96 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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Комментарии (1):

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