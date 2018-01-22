Дочь Веры Глаголевой показала фото своего молодого отца

Анастасия Шубская изменилась после смерти своей матери российской актрисы Веры Глаголевой. Девушка стала гораздо реже выставлять снимки в социальных сетях. Недавно 24-летняя красавица опубликовала в Instagram фотографию своего отца в молодости.

На снимке девочка запечатлена на руках у своего папы, предпринимателя Кирилла Шубского. Девушка поздравила отца с Днем Рождения, накануне мужчине исполнилось 53 года. Анастасия Шубская назвала папу самым близким человеком в мире, пожелала ему счастья, здоровья, успехов и финансового благополучия. Поклонники начали активно комментировать данную публикацию. Подписчики присоединились к поздравлениям, пожелали бизнесмену успехов в его деятельности, некоторые передали огромный привет.

Домбровский Сергей

Анастасия Шубская является супругой известного российского хоккеиста Александра Овечкина. Дочь Глаголевой опубликовала в Сети фото с молодым отцом, у которого она находится на руках. Пользователи не узнали женщину на этом снимке. Юзеры начали шутить по этому поводу, иронично замечая, что дама стала совершенно другой.