Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Дочь Веры Глаголевой показала фото своего молодого отца

Дочь Веры Глаголевой показала фото своего молодого отца

Вчера, 21:49
Анастасия Шубская изменилась после смерти своей матери российской актрисы Веры Глаголевой. Девушка стала гораздо реже выставлять снимки в социальных сетях. Недавно 24-летняя красавица опубликовала в Instagram фотографию своего отца в молодости.

Дочь Веры Глаголевой показала фото своего молодого отца

 

На снимке девочка запечатлена на руках у своего папы, предпринимателя Кирилла Шубского. Девушка поздравила отца с Днем Рождения, накануне мужчине исполнилось 53 года. Анастасия Шубская назвала папу самым близким человеком в мире, пожелала ему счастья, здоровья, успехов и финансового благополучия. Поклонники начали активно комментировать данную публикацию. Подписчики присоединились к поздравлениям, пожелали бизнесмену успехов в его деятельности, некоторые передали огромный привет.

Дочь Веры Глаголевой показала фото своего молодого отца

 

Анастасия Шубская является супругой известного российского хоккеиста Александра Овечкина. Дочь Глаголевой опубликовала в Сети фото с молодым отцом, у которого она находится на руках. Пользователи не узнали женщину на этом снимке. Юзеры начали шутить по этому поводу, иронично замечая, что дама стала совершенно другой.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Дочь Глаголевой мило поздравила мужа Овечкина с Днем Рождения
Дочь Глаголевой мило поздравила мужа Овечкина с Днем Рождения

Дочь недавно умершей актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская мило поздравила мужа – известного российского хоккеиста Александра Овечкина с Днем Рождения. 17

Младшая дочь Глаголевой отправилась на свадьбу после смерти матери
Младшая дочь Глаголевой отправилась на свадьбу после смерти матери

Младшая дочь российской актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская отправилась на свадьбу после смерти матери. Она вместе с супругом – хоккеистом Александром

Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская чуть не утонула в Дубае
Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская чуть не утонула в Дубае

Как написала сама Анастасия Шубская, самая младшая из троих дочерей Веры Глаголевой, на своих страничках в социальных сетях, она едва не попрощалась с жизнью в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости