"Горячая" 47-летняя Наоми Кэмпбелл полностью оголилась для журнала

47-летняя модель Наоми Кэмпбелл полностью обнаженной поучаствовала в фотосессии для издания The Love Magazine. Также снимки с британской звездой опубликованы в Instagram журнала.

Известная британская модель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в съемках от журнала The Love Magazine. Став лицом обложки глянца, знаменитость также снялась обнаженной. Снимки были опубликованы на официальной странице издания в Instagram.На одном из снимков Кэмпбелл одета в черное платье, но также представлен видеоролик с кадрами, где супермодель полностью обнажена. Авторами фото являются Маркус Пигготт и Мерт Алаш.

Недавно СМИ сообщали о тайных отношениях Наоми Кэмпбелл с репером Скептом, который на 8 лет младше модели.Кроме того, не так давно подписчики Instagram-профиля модели активно обсуждали одно из последних опубликованных фото, где у Кэмпбелл «пропала» грудь. Под массивными украшениями из золота грудь модели казалась совсем плоской, что удивило фанатов звезды.