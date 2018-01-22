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| | "Горячая" 47-летняя Наоми Кэмпбелл полностью оголилась для журнала

"Горячая" 47-летняя Наоми Кэмпбелл полностью оголилась для журнала

Вчера, 22:10
47-летняя модель Наоми Кэмпбелл полностью обнаженной поучаствовала в фотосессии для издания The Love Magazine. Также снимки с британской звездой опубликованы в Instagram журнала.

 

Известная британская модель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в съемках от журнала The Love Magazine. Став лицом обложки глянца, знаменитость также снялась обнаженной. Снимки были опубликованы на официальной странице издания в Instagram.

На одном из снимков Кэмпбелл одета в черное платье, но также представлен видеоролик с кадрами, где супермодель полностью обнажена. Авторами фото являются Маркус Пигготт и Мерт Алаш.

 

Недавно СМИ сообщали о тайных отношениях Наоми Кэмпбелл с репером Скептом, который на 8 лет младше модели.

Кроме того, не так давно подписчики Instagram-профиля модели активно обсуждали одно из последних опубликованных фото, где у Кэмпбелл «пропала» грудь. Под массивными украшениями из золота грудь модели казалась совсем плоской, что удивило фанатов звезды.
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