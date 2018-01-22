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| | Семейство Кардашьян обнажилось в рекламе нижнего белья Calvin Klein

Семейство Кардашьян обнажилось в рекламе нижнего белья Calvin Klein

Вчера, 21:30
Пять сестер из клана Кардашьян-Дженнер поучаствовали в рекламной кампании от Calvin Klein. На официальной странице бренда опубликован ряд фотографий, где знаменитости в нижнем белье и джинсовых костюмах позируют в амбарном помещении.

Семейство Кардашьян обнажилось в рекламе нижнего белья Calvin Klein

 

В новой рекламной кампании, организованной брендом Calvin Klein, ведущими лицами стали пять сестер из звездного клана Кардашьян-Дженнер. Во время совместной фотосессии звезды позировали в кантри-декорациях амбарного помещения в джинсовых комплектах и в нижнем белье.

 

Ким Кардашьян, принимавшая участие в съемках, не так давно стала матерью третьего общего ребенка с Канье Кэстом. Новорожденного назвали в честь города и штата США – Чикаго. Кроме того, Ким сообщила, что в связи с рождением сына, она наконец-то решилась прибегнуть к операционному вмешательству для уменьшения размера собственных ягодиц.

Calvin Klein данной кампанией продвигает семейные ценности. Ранее в рекламе бренда принимали участие дети Синди Кроуфорд – Пресли и Кайя Гербер.
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