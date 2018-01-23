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| | Названы номинанты на премию «Золотая малина»

Названы номинанты на премию «Золотая малина»

Сегодня, 00:30
Объявлены претенденты на премию «Золотая малина», вручаемую за худший вклад в киноиндустрию. На этот раз в перечень попали Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и много других голливудских звезд.

Названы номинанты на премию «Золотая малина»

 

Портал Rotten tomatoes обнародовал видеоролик в шуточной манере, в котором названы кандидаты на получение антипремии «Золотая малина». На звание самого плохого фильма прошедшего года претендуют сразу 5 картин, среди которых «Спасатели Малибу» и «Мумия». «Отравляющим исполнение» героем может стать Том Круз, Джейми Дорнан, Марк Уолберг (сразу за 2 фильма) и прочие популярные артисты. Претендентками на звание самой плохой исполнительницы главной роли стали Дженнифер Лоуренс, Эмма Уотсон и другие звезды Голливуда. Полный перечень номинаций и кандидатов можно увидеть на сайте или в клипе Rotten tomatoes.

Традиционно обладатели антипремии будут провозглашены 3 марта, за день до вручения главной премии в области киноиндустрии.
Виктория Озерова
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