Названы номинанты на премию «Золотая малина»

Объявлены претенденты на премию «Золотая малина», вручаемую за худший вклад в киноиндустрию. На этот раз в перечень попали Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и много других голливудских звезд.

Виктория Озерова

Портал Rotten tomatoes обнародовал видеоролик в шуточной манере, в котором названы кандидаты на получение антипремии «Золотая малина». На звание самого плохого фильма прошедшего года претендуют сразу 5 картин, среди которых «Спасатели Малибу» и «Мумия». «Отравляющим исполнение» героем может стать Том Круз, Джейми Дорнан, Марк Уолберг (сразу за 2 фильма) и прочие популярные артисты. Претендентками на звание самой плохой исполнительницы главной роли стали Дженнифер Лоуренс, Эмма Уотсон и другие звезды Голливуда. Полный перечень номинаций и кандидатов можно увидеть на сайте или в клипе Rotten tomatoes.Традиционно обладатели антипремии будут провозглашены 3 марта, за день до вручения главной премии в области киноиндустрии.