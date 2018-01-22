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| | Виктор Зинчук хочет снова работать с Пугачевой

Виктор Зинчук хочет снова работать с Пугачевой

Вчера, 20:53
Российский гитарист Виктор Зинчук давал интервью и рассказал о своих предпочтениях в музыке. Композитор ценит певицу Аллу Пугачеву. Они долгое время дружат, а в середине 90-х годов XX века вместе исполнили композицию «Мэри», которая стала настоящим хитом.

Виктор Зинчук хочет снова работать с Пугачевой

 

Зинчук надеется на возобновление сотрудничества с Пугачевой на сцене. Сначала Примадонна хотела отдать песню «Мэри» Филиппу Киркорову, но затем передумала и оставила ее себе. Солистка приехала к гитаристу и попросила присоединиться к ней на репетиции. Звезды отправились в Тверь, дабы никто не мешал им работать. Жили артисты в гостинице, Киркоров и Пугачева в одном номере, а Зинчук в другом через стенку. Композитор и сейчас ведет активный образ жизни. Он выступает с концертами в России, занимается футболом. Зинчук заявил, что Пугачева очень ценит гитару и неоднократно выводила его на сцену, а он уважает Примадонну российской эстрады.

Зинчук находится в хорошей физической форме благодаря спорту. На футбольном поле гитарист забывает о проблемах и духовно очищается. Композитор рекомендует всем мужчинам заниматься этим видом спорта. По словам музыканта, его не огорчает популярность начинающей вокалистки Ольги Бузовой. Если людям нравится слушать такие песни, то это их личное дело. Сам Зинчук предпочитает Пугачеву.
Домбровский Сергей
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