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| | Жена Хворостовского рассказала, как сильно любит покойного мужа

Жена Хворостовского рассказала, как сильно любит покойного мужа

Вчера, 20:04
Жена самого известного оперного певца из России Дмитрия Хворостовского поделилась своими чувствами к покойному мужу. Флоренс никак не может смириться с трагедией и по-прежнему сильно любит почившего супруга.

Жена Хворостовского рассказала, как сильно любит покойного мужа

 

Ровно два месяца назад умер самый известный в стране оперный певец Дмитрий Хворостовский. Причиной смерти мужчины стал рак. Хворостовский без главы семьи оставил жену и двоих детей. Флоренс очень сильно скучает по своему мужу и хотела бы его вернуть. Она рассказала, что очень сильно его любит, а также ей его очень не хватает сейчас. Семья столкнулась с большими трудностями.

Пользователи Интернета поддержали женщину. Они посоветовали ей меньше плакать о любимом мужчине и сосредоточиться на своих детях. Ведь хоть и муж ушел, но дети остались, и он бы, наверное, хотел, чтобы семья жила полной жизнью и не убивалась все время из-за горя.

Дмитрия Хворостовского не стало 22 ноября 2017 года. В это время он перебывал в Лондоне. Причиной его смерти стал рак. Многие говорят, что такая болезнь у певца развивалась из-за применения лечения стволовыми клетками, чтобы омолодить внешность.
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