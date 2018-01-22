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| | Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в анорексии

Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в анорексии

Вчера, 19:36
Фанаты 16-летней дочери супермодели Синди Кроуфорд Каи Гербер обеспокоены состоянием девушки, фигура которой в последнее время выглядит истощенной. После опубликованного фото из аэропорта Шарль-де-Голль, сделанного журналистами, молодую модель заподозрили в анорексии.

Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в анорексии

 

16-летнюю модель Каю Гербер, являющуюся дочерью супермодели Синди Кроуфорд, журналисты застали в Париже в аэропорту Шарль-де-Голль. Поклонники девушки в социальных сетях активно обсуждают сильно истощенный внешний вид Гербер на снимке папарацци.

Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в анорексии

 

Фанаты молодой модели проявляли обеспокоенность состояние ее здоровья и после того, когда Кая Гербер опубликовала у себя на страничке в соцсести фото, где продемонстрировала белые кроссовки на собственной очень худой ноге. Поклонники считают, что изменения в фигуре девушки могут быть связаны с частым заболеванием моделей – анорексией.

В декабре прошлого года СМИ сообщали о романе Каи Гербер с сыном актрисы Пэтси Палмер – Фентоном Маркеллом.
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