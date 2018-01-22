Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в анорексии

16-летнюю модель Каю Гербер, являющуюся дочерью супермодели Синди Кроуфорд, журналисты застали в Париже в аэропорту Шарль-де-Голль. Поклонники девушки в социальных сетях активно обсуждают сильно истощенный внешний вид Гербер на снимке папарацци.
Фанаты молодой модели проявляли обеспокоенность состояние ее здоровья и после того, когда Кая Гербер опубликовала у себя на страничке в соцсести фото, где продемонстрировала белые кроссовки на собственной очень худой ноге. Поклонники считают, что изменения в фигуре девушки могут быть связаны с частым заболеванием моделей – анорексией.
В декабре прошлого года СМИ сообщали о романе Каи Гербер с сыном актрисы Пэтси Палмер – Фентоном Маркеллом.