Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в анорексии

Фанаты 16-летней дочери супермодели Синди Кроуфорд Каи Гербер обеспокоены состоянием девушки, фигура которой в последнее время выглядит истощенной. После опубликованного фото из аэропорта Шарль-де-Голль, сделанного журналистами, молодую модель заподозрили в анорексии.

16-летнюю модель Каю Гербер, являющуюся дочерью супермодели Синди Кроуфорд, журналисты застали в Париже в аэропорту Шарль-де-Голль. Поклонники девушки в социальных сетях активно обсуждают сильно истощенный внешний вид Гербер на снимке папарацци.

Фанаты молодой модели проявляли обеспокоенность состояние ее здоровья и после того, когда Кая Гербер опубликовала у себя на страничке в соцсести фото, где продемонстрировала белые кроссовки на собственной очень худой ноге. Поклонники считают, что изменения в фигуре девушки могут быть связаны с частым заболеванием моделей – анорексией.В декабре прошлого года СМИ сообщали о романе Каи Гербер с сыном актрисы Пэтси Палмер – Фентоном Маркеллом.