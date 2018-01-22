Мокрая Бузова пришла в восторг от полуобнаженного парня с огнем

Телевизионная ведущая и певица Ольга Бузова отправилась на Таиланд. Это государство расположено в Юго-Восточной Азии и чарует солистку своими тайнами. Знаменитости в честь минувшего дня рождения преподнесли подарок - fire-шоу полуобнаженного парня.

Недавно звезда популярной программы «Дом-2» опубликовала в Instagram новый ролик. На видео Бузова запечатлена на Fire-show под дождем. Ведущая пришла в восторг от полуобнаженного молодого человека, которые жонглировал подожженными факелами. Вокалистка наслаждалась приятной музыкой, потрясающим шоу и красотами королевства. Несмотря на то, что Бузова промокла до нитки из-за дождя, она получила положительные эмоции и радовалась, как ребенок, наблюдая за движениями парня на Fire-show. За 20 минут новая публикация получила более 140 тысяч отметок «Нравится».

Домбровский Сергей

Ранее Бузова посетила шоу «Тайский бокс», устроенное специально для звезды. На сцену вышли два бойца и под музыку начали показывать ведущей различные приемы. Бузова назвала выступление ребят великолепным и посоветовала всем отдыхать в Таиланде.