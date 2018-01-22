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| | Никита Пресняков собрался торговать одеждой

Никита Пресняков собрался торговать одеждой

Вчера, 19:11
Российский музыкант Никита Пресняков сообщил о том, что собирается зарабатывать, продавая одежду. Вместе с супругой внук Аллы Пугачевой откроет дизайнерский магазин.

Никита Пресняков собрался торговать одеждой

 

Несмотря на отсутствие опыта в сфере ведения собственного бизнеса, сын Преснякова-младшего и Орбакайте Никита Пресняков решил вместе с женой открыть дизайнерский магазин одежды. Музыка, которую исполняет молодой рок-музыкант, не пользуется большой популярностью в телеэфирах, где предпочтительнее поп-композиции.

Необходимость зарабатывать больше появилась после свадьбы с Аленой Красновой. В ходе недавнего интервью девушка призналась, что предпочитает бриллианты и золото вместо бижутерии.

Не так давно звёздная семейная пара устроила собственную фотосессию, в которой использовала вещи из своего магазина. Никита Пресняков сообщил, что не хочет привлекать к раскрутке своего бизнеса знаменитых родственников.

Сейчас вещи от Алены Красновой и Никиты Преснякова можно купить в их интернет-магазине, где есть услуга курьерской доставки. В феврале пара планирует открыть шоу-рум в Москве.
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