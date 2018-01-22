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| | Лоуренс на красной дорожке в США показала целлюлит

Лоуренс на красной дорожке в США показала целлюлит

Вчера, 18:57
Модель плюс-сайз Искра Лоуренс нечасто радует поклонников появлением на светских мероприятиях, поэтому каждый выход в свет девушка пытается превратить в феерическое событие. На этот раз модель заметили на красной дорожке премии Гильдии киноактеров США в платье с откровенным разрезом.

Лоуренс на красной дорожке в США показала целлюлит

 

Накануне, 21 января, в Лос-Анджелесе прошло вручение премии Гильдии киноактеров США. На мероприятие пришли многие звезды, среди которых была и Искра Лоуренс. Наряд модели плюс-сайз просто шокировал пользователей. Лоуренс продефилировала по красной дорожке в ассиметричном черном платье от House of CB со слишком откровенным разрезом. Пользователи назвали образ модели не абсолютно провальным, но близким к этому, поскольку наряд демонстрировал целлюлит на обнаженном бедре знаменитости.

Также в Сети активно обсуждают странное розовое платье Кейт Хадсон. Одним из самых эффектных перфомансов церемонии признали выход Даниэль Брукс.
Виктория Озерова
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