"Разврат" и "отсутствие ценностей": Сеть возмутил снимок Тимати с дочкой

Снимок из семейного архива, на котором Тимати с дочкой, и комментарий к нему: «А Папа говорит, что совсем не боится щекотки!». вызвал волну негатива в отношении певца, и спровоцировал настоящий скандал в социальных сетях. А все произошло из-за того, что его мама опубликовала снимок, где изображено, как 3-летняя дочь укусила отца за грудь. Такое фото большинство посчитало интимным и неприемлемым для публикации на всеобщее обозрение.

Правда у критиков подобного «разврата» нашлись оппоненты, в результате в социальных сетях завязался бурный спор о нравственном поведении и конкретно о том, разрешается ли трехлетней дочери кусать папу за грудь и можно ли это представлять на всеобщее рассмотрение.

Кто-то из оппонентов посчитал такое поведение девочки игрой с папой. И посоветовал не обращать внимания на то, что выдумывают "себе недалекие". Так как это их личная проблема. Отдельные подписчики даже похвалили папу, назвав его замечательным отцом, который позитивно проводит время с ребенком. У кого-то фотография наоборот вызвала лишь позитивные эмоции. Они посчитали снимок прекрасным, девочку назвали здоровской, а ее папу суперовым.

Но все же, были и иные, посчитавшие кадр абсолютно не вызывающим умиления, а скорее очень личным и сугубо семейным. Кое-кто уверен в неоднозначности и сомнительности кадра, задавшись вопросом в необходимости размещения подобного снимка, и считая, что место ему лишь в семейном альбоме для узкого круга пользователей, но никак не на массовых сетевых форумах.

В то же время маму рэпера возмутило поведение администрации соцсети, которая два раза убирала обсуждаемый кадр. Родственница Тимати поинтересовалась, что же случилось с обществом, в котором мы сейчас живем?

«Дважды удалять фото, на котором любящий папа играется с дочуркой, и при этом говорить еще и о какой-то видимой для них «эротике»...», - возмутилась мама Тимати. Добавив, что она начинает всерьёз размышлять, необходимо ли ей подобное общение в столь нездоровом окружении.

По ее мнению, они приверженцы строгих взглядов в формировании мировоззрения Алисы. При этом она уточнила, что к тому же ранее её характеризовали в социальных сетях не иначе как идеальной бабушкой. Не так давно мама рэпера поведала, что ее внучка подрастает, но у нее абсолютно не заметно, какой-то звездности - это обычный ребенок.

Она также прокомментировала, что картинки, помещенные в социальных сетях, могут ввести в заблуждение, так как на самом деле не всё так гладко и красиво, как бы этого хотелось. И уточнила, что у внучки, как и у многих других детей случаются причуды, истерические поступки со слезами на глазах, упертость. В общем, все присущее детям в этом возрасте, когда происходит рост и развитие личности ребенка. Со слов мамы Тимати, ей приходится даже переживать, поэтому поводу. Но все же, она старается проявлять твёрдость характера и не следовать собственным эмоциям, и если сказано - нет, то это может означать только запрет.

Януш Серпнень