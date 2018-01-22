"Горячая" Водянова полностью разделась для откровенной фотосессии

Российская модель Наталья Водянова, интересующаяся криптовалютой, опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена полностью обнаженной. Снимок звезда посвятила британскому дизайнеру Эди Слиману, который должен возглавить популярный бренд Celine.

Водянова знаменита своими публикациями в социальных сетях. Новая фотография привлекла внимание пользователей тем, что голая модель запечатлена на черно-белом снимке. Подписчики начали активно комментировать данную публикацию. Одни назвали фигуру Водяновой великолепной и интересуются, как женщине удается сохранять прекрасную форму. Другие считают модель чересчур худосочной и рекомендуют набрать несколько килограммов. Поклонники никогда не могут прийти к единой точке зрения относительно звезд.

Домбровский Сергей

Эди Слиман станет руководителем дорогостоящего бренда Celine. Этот факт "заводит" Водянову, новому назначению модель посвятила свой очередной пост в Сети. Звезда подиума, помимо шоу-бизнеса, помогает обездоленным. В 2004 году Водянова основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Эта организация занимается строительством игровых площадок в России для детей с задержкой умственного развития.