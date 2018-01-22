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| | "Горячая" Водянова полностью разделась для откровенной фотосессии

"Горячая" Водянова полностью разделась для откровенной фотосессии

Вчера, 18:21
Российская модель Наталья Водянова, интересующаяся криптовалютой, опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена полностью обнаженной. Снимок звезда посвятила британскому дизайнеру Эди Слиману, который должен возглавить популярный бренд Celine.

"Горячая" Водянова полностью разделась для откровенной фотосессии

 

Водянова знаменита своими публикациями в социальных сетях. Новая фотография привлекла внимание пользователей тем, что голая модель запечатлена на черно-белом снимке. Подписчики начали активно комментировать данную публикацию. Одни назвали фигуру Водяновой великолепной и интересуются, как женщине удается сохранять прекрасную форму. Другие считают модель чересчур худосочной и рекомендуют набрать несколько килограммов. Поклонники никогда не могут прийти к единой точке зрения относительно звезд.

"Горячая" Водянова полностью разделась для откровенной фотосессии

 

Эди Слиман станет руководителем дорогостоящего бренда Celine. Этот факт "заводит" Водянову, новому назначению модель посвятила свой очередной пост в Сети. Звезда подиума, помимо шоу-бизнеса, помогает обездоленным. В 2004 году Водянова основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Эта организация занимается строительством игровых площадок в России для детей с задержкой умственного развития.
Домбровский Сергей
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