Уход в декретный отпуск и рождение ребенка летом 2018 года: Зейналова снова беременна?

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова сообщила, что покидает проект «Голос. Дети», который она вела совместно с Дмитрием Нагиевым, и такую новость подтвердили сотрудники телеканала. По словам коллег знаменитости, она снова решила родить ребенка, которого вынашивает от гражданского супруга Дмитрия, воспитывающего первую дочь Светланы.

Анна Лисичкина

По рассказу Зейналовой, которая не так давно дала развернутое интервью журналистам, дочь Александра добилась немалых успехов, в чем ей помогает новый избранник мамы и второй папа Дмитрий. Ведущая отметила, что некоторое время отталкивала своего настойчивого поклонника, и появился он в ее жизни в достаточно тяжелый период. Светлане не хватало средств, которые она зарабатывает, стрессы и нервные срывы стали постоянными, и в любовь звезда экранов уже не верила, однако молодой человек продолжал ухаживать.Как рассказала Светлана, Дмитрий однажды сообщил, что уже собрал свои вещи и переезжает к любимой женщине навсегда, что сильно тронуло Зейналову. Ведущая настаивала, что ее больная дочь имеет особенности развития и может быстро привыкнуть к новому члену семьи, поэтому в случае неудачи девочке будет очень больно расставаться с ним, но Дмитрий поспешил успокоить избранницу. Уже сейчас пара счастлива, и Светлана снова готовится стать матерью, хоть и имеет дочь с диагнозом аутизм.Ранее СМИ сообщали, что бывший супруг Зейналовой не выдержал такого сложного испытания и ушел из семьи, что стало потрясением для Светланы и их общей дочери Саши. Однако, по словам знаменитости, ее нынешний избранник подтвердил, что готов заботиться о ее дочке, как о своей родной, чем и подкупил свою любимую. Дмитрий старается для двух главных женщин в своей жизни изо всех сил, и его старания не прошли даром. В скором времени он сможет держать в руках уже своего ребенка, которого Зейналова ему подарит уже летом, хотя пока об этом сообщил только инсайдер и информация остается неподтвержденной.Светлана ранее рассказывала, что лечение дочери и прочие заботы обходятся ей весьма дорого, поэтому она берется за всяческие проекты, которые ей предлагают организаторы. Тем не менее, уход из «Голоса. Дети» говорит о том, что новый муж Дмитрий способен обеспечивать семью, а также сможет оплатить расходы на младенца, который, возможно, появится вскоре. Зейналова делилась, что ее избранник на несколько лет младше и работал вместе с ней на одном канале, и по этому поводу она сильно переживала. Однако спустя некоторое время в новоиспеченной семье наступила гармония и полнейшее взаимопонимание, что развеяло все сомнения ведущей.