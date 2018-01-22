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| | Уход в декретный отпуск и рождение ребенка летом 2018 года: Зейналова снова беременна?

Уход в декретный отпуск и рождение ребенка летом 2018 года: Зейналова снова беременна?

Вчера, 18:50
Ведущая Первого канала Светлана Зейналова сообщила, что покидает проект «Голос. Дети», который она вела совместно с Дмитрием Нагиевым, и такую новость подтвердили сотрудники телеканала. По словам коллег знаменитости, она снова решила родить ребенка, которого вынашивает от гражданского супруга Дмитрия, воспитывающего первую дочь Светланы.

Уход в декретный отпуск и рождение ребенка летом 2018 года: Зейналова снова беременна?

 

По рассказу Зейналовой, которая не так давно дала развернутое интервью журналистам, дочь Александра добилась немалых успехов, в чем ей помогает новый избранник мамы и второй папа Дмитрий. Ведущая отметила, что некоторое время отталкивала своего настойчивого поклонника, и появился он в ее жизни в достаточно тяжелый период. Светлане не хватало средств, которые она зарабатывает, стрессы и нервные срывы стали постоянными, и в любовь звезда экранов уже не верила, однако молодой человек продолжал ухаживать.

Как рассказала Светлана, Дмитрий однажды сообщил, что уже собрал свои вещи и переезжает к любимой женщине навсегда, что сильно тронуло Зейналову. Ведущая настаивала, что ее больная дочь имеет особенности развития и может быстро привыкнуть к новому члену семьи, поэтому в случае неудачи девочке будет очень больно расставаться с ним, но Дмитрий поспешил успокоить избранницу. Уже сейчас пара счастлива, и Светлана снова готовится стать матерью, хоть и имеет дочь с диагнозом аутизм.

Ранее СМИ сообщали, что бывший супруг Зейналовой не выдержал такого сложного испытания и ушел из семьи, что стало потрясением для Светланы и их общей дочери Саши. Однако, по словам знаменитости, ее нынешний избранник подтвердил, что готов заботиться о ее дочке, как о своей родной, чем и подкупил свою любимую. Дмитрий старается для двух главных женщин в своей жизни изо всех сил, и его старания не прошли даром. В скором времени он сможет держать в руках уже своего ребенка, которого Зейналова ему подарит уже летом, хотя пока об этом сообщил только инсайдер и информация остается неподтвержденной.

Светлана ранее рассказывала, что лечение дочери и прочие заботы обходятся ей весьма дорого, поэтому она берется за всяческие проекты, которые ей предлагают организаторы. Тем не менее, уход из «Голоса. Дети» говорит о том, что новый муж Дмитрий способен обеспечивать семью, а также сможет оплатить расходы на младенца, который, возможно, появится вскоре. Зейналова делилась, что ее избранник на несколько лет младше и работал вместе с ней на одном канале, и по этому поводу она сильно переживала. Однако спустя некоторое время в новоиспеченной семье наступила гармония и полнейшее взаимопонимание, что развеяло все сомнения ведущей.
Анна Лисичкина
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