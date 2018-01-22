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| | Внучка Елизаветы II сыграет свадьбу с управляющим ночного клуба

Внучка Елизаветы II сыграет свадьбу с управляющим ночного клуба

Вчера, 18:07
На официальной страничке социальной сети британского королевского дома было сообщено о скорой свадьбе между внучкой Елизаветы II принцессой Евгенией Йоркской и ее избранником бизнесменом Джеком Бруксбэнком. Торжество назначено на осень.

Внучка Елизаветы II сыграет свадьбу с управляющим ночного клуба

 

Официальные представители королевского дома сообщили в сети, что принцесса уже этой осенью станет женой бизнесмена, с которым встречается 8 лет.

Елизавета II приходится бабушкой принцессе Евгении Йоркской. Но она не является ей близким родственником, так как стоит на восьмом месте в очереди на престол королевства.

Отношения между принцессой Евгенией и Джеком начались еще в 2010 году, на горнолыжном курорте в Швейцарии. Во время знакомства парень был простым официантом, но при этом смог простроить карьеру бизнесмена, встречаясь с принцессой.

Джек Бруксбэнк не имеет никаких титулов и званий, поэтому дети пары будут простолюдинами. Это не остановило пару, и они все же решились связать свои отношения узами брака.

Что примечательно, находясь именно на курорте, пара объявила о помолвке. Сейчас они находятся на отдыхе в Никарагуа. По предварительным данным, свадьба знатного рода пройдет уже в этом году, вероятнее всего, осенью.
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