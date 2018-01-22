Внучка Елизаветы II сыграет свадьбу с управляющим ночного клуба

На официальной страничке социальной сети британского королевского дома было сообщено о скорой свадьбе между внучкой Елизаветы II принцессой Евгенией Йоркской и ее избранником бизнесменом Джеком Бруксбэнком. Торжество назначено на осень.

Официальные представители королевского дома сообщили в сети, что принцесса уже этой осенью станет женой бизнесмена, с которым встречается 8 лет.Елизавета II приходится бабушкой принцессе Евгении Йоркской. Но она не является ей близким родственником, так как стоит на восьмом месте в очереди на престол королевства.Отношения между принцессой Евгенией и Джеком начались еще в 2010 году, на горнолыжном курорте в Швейцарии. Во время знакомства парень был простым официантом, но при этом смог простроить карьеру бизнесмена, встречаясь с принцессой.Джек Бруксбэнк не имеет никаких титулов и званий, поэтому дети пары будут простолюдинами. Это не остановило пару, и они все же решились связать свои отношения узами брака.Что примечательно, находясь именно на курорте, пара объявила о помолвке. Сейчас они находятся на отдыхе в Никарагуа. По предварительным данным, свадьба знатного рода пройдет уже в этом году, вероятнее всего, осенью.