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| | Стали известны подробности о состоянии Николая Караченцова после химиотерапии

Стали известны подробности о состоянии Николая Караченцова после химиотерапии

Вчера, 17:50
Медики наблюдают положительные изменения в состоянии Николая Караченцова после химиотерапии. Об этом проинформировал сын известного артиста Андрей.

Стали известны подробности о состоянии Николая Караченцова после химиотерапии

 

В конце осени Николай Караченцов начал проходить лечение от рака легких. Ранее врачи обнаружили у актера онкологию. О состоянии известного артиста поведал его сын. Он уточнил, что Николай Караченцов на данный момент прошел три курса химиотерапии, последний скоро закончится. Лечение дает положительный эффект, что отметили медики. По окончании этого курса, по словам родственника артиста, будет проведен консилиум. Сын знаменитости уточнил, что врачи не планировали проводить более четырех курсов химиотерапии, поэтому после они примут решение о методах дальнейшего лечения.

Андрей Караченцов проинформировал, что после лечения его отец начал чувствовать себя лучше. Родственник знаменитости выразил надежду, что и дальше состояние его известного отца будет улучшаться.
Виктория Озерова
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