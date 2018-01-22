33 миллиона рублей за отпуск и 250 тысяч - за рекламу: Сколько потратила Бузова на отдых?

Известная поющая ведущая Ольга Бузова, набравшая популярность за последний год, некоторое время назад отправилась в долгожданный отпуск, где не бывала уже два года. Знаменитость решила отдохнуть по полной программе, ни в чем себе не отказывая, а инсайдеры уже успели подсчитать и слить информацию, касающуюся растрат звезды на солнечном побережье.

Анна Лисичкина

Как уже сообщали СМИ ранее, Бузова выбрала для отдыха Таиланд, где провела незабываемые дни вместе со своими подругами и некоторыми другими личностями. На странице исполнительницы в Сети регулярно появлялись так называемые фото- и видеоотчеты, и поклонники смогли ознакомиться практически со всеми подробностями времяпровождения их кумира. Наиболее интересной стала тема, посвященная дню рождения певицы, ведь этот праздник Ольга также решила отметить за пределами Москвы.Бузова перемещалась из одной виллы на другую, путешествовала по острову, нанимала яхты и даже побывала на закрытом острове, и все это требует больших денежных средств. Как рассказали близкие люди из окружения знаменитости, Бузовой пришлось распрощаться с 33 миллионами рублей, однако такие финансовые потери артистке не страшны. Дело в том, что в отпуск Ольга отправляется не так часто, и в последнее время заработок у нее достаточно хороший, чему способствуют новые песни и клипы к ним, а также гастроли и другие выступления, приносящие знаменитости доход.Как стало известно, на отдыхе исполнительница не забывала и о работе, и способом заработка для нее стали социальные сети, где звезда рекламировала многие заведения и места, которые посещала. За подобный пост рекламного характера певица получает около 250 тысяч рублей, поэтому часть потраченных средств ей удалось вернуть еще в Таиланде, а в скором времени вышла ее новая песня, которая уже поднялась на первую строчку рейтинга самых популярных хитов. Знаменитость всячески рекламировала свою провокационную работу, и уже сейчас поклонники могут насладиться песней сполна.Ольга Бузова в каждой публикации пыталась показать своим поклонникам, что сейчас она чувствует себя прекрасно и по поводу прошлых неудач в жизни уже не переживает. В Сети также появилось множество обсуждений возможного романа между Бузовой и комиком Тимуром Батрутдиновым, ведь сама певица публиковала множество снимков со своим «другом», после чего интерес поклонников начал подогревать и второй участник событий, который назвал отношения между ними «дружбой на грани». Тем не менее, в Таиланде артисты провели незабываемые дни, каждым из которых они наслаждались вместе.