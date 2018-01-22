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| | 72-летняя актриса Наталья Селезнева заплакала на программе «Судьба человека»

72-летняя актриса Наталья Селезнева заплакала на программе «Судьба человека»

Вчера, 17:22
72-летняя российская актриса Наталья Селезнева стала участницей телевизионной передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». На шоу звезда неоднократно плакала, спрашивая у ведущего, все ли приглашенные на программу настолько эмоциональны как она.

72-летняя актриса Наталья Селезнева заплакала на программе «Судьба человека»

 

Селезнева рассказала о том, как однажды пожаловался на безденежье ее партнер по знаменитому в советское время фильму «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Александр Демьяненко, у которого возникли проблемы со здоровьем. Тогда актриса помогла коллеге выбраться из финансовой ямы. Селезнева подсказала Демьяненко, как заработать деньги, и он многократно выражал ей благодарность за поддержку. Когда актриса вспоминала этот эпизод, то не могла сдержать слез.

По мнению Селезневой, основные проблемы в ее жизни возникли из-за того, что она увела мужчину из семьи, а это большой грех. Звезда сполна заплатила за свое счастье. Актриса разлучила с женой своего коллегу Владимира Андреева. Рассказывая об этом Селезнева опять заплакала. Напоследок зрители заметили слезы на лице артистки после того, как она назвала Ольгу Аросеву своей спасительницей. Именно эта знаменитость помогла преодолеть Селезневой кризис после потери голоса.
Домбровский Сергей
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