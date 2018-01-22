Силиконовая грудь Эвелины Бледанс не поместилась в купальнике

Звезда «Маски-шоу» и телеведущая Эвелина Бледанс продолжает волновать публику своими откровенными образами в новых купальниках. Однако на этот раз актриса попала в конфуз, так как её грудь едва поместилась в тесном купальнике.

Светлана Славянская

Эвелина Бледанс не скрывает, что после расставания со своим супругом Александром Семиным она пошла на консультацию к пластическому хирургу и решилась на операцию по увеличению груди. По словам телеведущей, она всегда имела пышную грудь, однако после рождения двоих сыновей, появилась потребность в её коррекции.Недавно Бледанс разместила новый снимок в Instagram, где предстала в розовом ретро-купальнике. Внимательные поклонники обратили внимание на то, что грудь знаменитости не помещается в тесном купальнике, при этом многие оценили стройную фигуру Эвелины.