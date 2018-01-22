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| | На телешоу «Голос. Дети» у ведущего Дмитрия Нагиева появилась новая пассия

На телешоу «Голос. Дети» у ведущего Дмитрия Нагиева появилась новая пассия

Вчера, 16:54
Представители Первого канала официально представили новую телеведущую популярного детского шоу «Голос. Дети». Теперь компанию Дмитрию Нагиеву будет составлять Агата Муцениеце.

На телешоу «Голос. Дети» у ведущего Дмитрия Нагиева появилась новая пассия

 

Уже начались первые сьемки нового пятого сезона известного певческого проекта «Голос. Дети». В нем мальчики и девочки до 14 лет имеют возможность показать свои таланты в пении и денежную премию.

Что примечательно, ведущие проекта всегда меняются. При этом, изменения происходят только с женской половиной. Этот проект с первого сезона ведет Дмитрий Нагиев. Этот раз не стал исключением. Бывшая ведущая, Светлана Зейналова, отказалась от участия в шоу из-за беременности. Теперь, уже пятой, партнёршей Нагиева стала известная актриса Агата Муцениеце.

О новом назначении уже рассказали в Первом канале. Также, своими впечатлениями поделилась и сама актриса. В своей социальной сети она рассказала о первых съемках на проекте.

В этом году наставниками шоу «Голос. Дети» стали: Валерий Меладзе, Баста и Пелагея. Меладзе и Баста раньше не были наставниками в одном и том же телешоу, так как первый участвовал только в детской части проекта, а второй – во взрослой.
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