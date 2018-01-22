На телешоу «Голос. Дети» у ведущего Дмитрия Нагиева появилась новая пассия

Представители Первого канала официально представили новую телеведущую популярного детского шоу «Голос. Дети». Теперь компанию Дмитрию Нагиеву будет составлять Агата Муцениеце.

Уже начались первые сьемки нового пятого сезона известного певческого проекта «Голос. Дети». В нем мальчики и девочки до 14 лет имеют возможность показать свои таланты в пении и денежную премию.Что примечательно, ведущие проекта всегда меняются. При этом, изменения происходят только с женской половиной. Этот проект с первого сезона ведет Дмитрий Нагиев. Этот раз не стал исключением. Бывшая ведущая, Светлана Зейналова, отказалась от участия в шоу из-за беременности. Теперь, уже пятой, партнёршей Нагиева стала известная актриса Агата Муцениеце.О новом назначении уже рассказали в Первом канале. Также, своими впечатлениями поделилась и сама актриса. В своей социальной сети она рассказала о первых съемках на проекте.В этом году наставниками шоу «Голос. Дети» стали: Валерий Меладзе, Баста и Пелагея. Меладзе и Баста раньше не были наставниками в одном и том же телешоу, так как первый участвовал только в детской части проекта, а второй – во взрослой.