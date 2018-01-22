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| | Вера Брежнева обнародовала романтическое фото с мужем

Вера Брежнева обнародовала романтическое фото с мужем

Вчера, 16:33
Вера Брежнева в день объятий решила поделиться трогательным фото со своим супругом. На снимке певицу нежно обнимает Константин Меладзе.

 

Вера Брежнева не любит рассказывать о своей личной жизни и тем более выставлять ее напоказ в Сети, но в день объятий звезда порадовала подписчиков фотографией личного характера. Накануне в микроблоге в Instagram артистки появился новый романтический снимок. На фотографии запечатлена сама Вера в компании мужа - Константина Меладзе. Пара стоит на берегу спиной к камере. Известный продюсер, наклонившись к супруге, нежно одной рукой обнимает свою любимую и по-отечески целует ее. Пользователи соцсети с восторгом восприняли новую трогательную фотографию. Многие сделали паре комплименты, другие же отметили, что именно так выглядит счастливая семейная пара.

Ранее Вера Брежнева поделилась с подписчиками новым роликом. На кадрах артистка станцевала зажигательный танец под собственную композицию.
Виктория Озерова
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