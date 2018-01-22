Ночной жор и отсутствие силы воли: Галкин показал, что прячет Пугачева в холодильнике

Юморист Максим Галкин сознался, что начиная с празднования Нового года, начал, не прекращая, ежедневно есть по ночам. Постоянно подходя к холодильнику с продуктами, ему удается найти в нем что-то очень вкусное. И поэтому процесс их поедания в ночное время никак не прекратится.

Со слов юмориста, он, начиная с Новогоднего празднества, не в силах совладать с собой минуя холодильник, чтобы не искуситься, заглянув в него. А открыв холодильник, Галкин, видя в нем огромное количество различных вкусных яств, буквально становится неудержим.

Он утверждает, что взяв хлеб намазанный маслом или майонезом, кладет на него котлетку, затем огурчик и в завершении посыпает перчиком. Ну как тут удержатся и не съесть? При этом Максим Галкин уточняет, что весь процесс чаще всего случается почему-то через 2 часа после полуночи. Юморист думает, что это абсолютно нормальное явление, и после празднования так поступают все. Вместе с тем юморист уточняет, что все же когда-то необходимо будет это закончить.

Такой пост Максим Галкин разместил в социальных сетях и подкрепил его соответствующим видео. Юморист заявил, что уже вскоре в его планах покончить с этой пагубной повадкой. А его подписчики, в ответ дружно пожелали ему приятного аппетита и отметили пост любимого артиста почти двумя миллионами просмотров.

Но, невзирая на это, все же, посоветовали ему перестать кушать после полуночи, ибо такая привычка, возможно, отрицательно скажется на его телосложении. Отдельные фанаты даже рекомендовали обратить внимание на жену - Аллу Пугачеву, не так давно поразившую поклонников серьезным похудением.

Правда были и такие, кто сетовал на кумира, говоря о том, что его пост вызвал у них небывалый ранее аппетит. И теперь им сложно удержаться, не последовав его примеру. Некоторые соглашались, что и сами грешат ночными вылазками к холодильнику и поеданием аппетитных яств находящихся там.

Кое-кого стимулируют к этому телевизионные передачи или фильмы с соответствующими застольями. Но все же, в общем, отзывы были положительными и хвалебными, мол, так держать, и ничего не бойся, ешь на здоровье, если есть такое желание. С их слов, хороший аппетит это всегда признак здорового тела! Поэтому они желают, чтобы холодильник Галкина чаще пустел, а он все кушал на здоровье.

Януш Серпнень