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| | Ольга Бузова потратила на отдых в Таиланде 33 млн рублей

Ольга Бузова потратила на отдых в Таиланде 33 млн рублей

Вчера, 16:19
Телевизионная ведущая и солистка Ольга Бузова на новогодние праздники отправилась в Таиланд. В этом королевстве в Юго-Восточной Азии артистка отметила и свой 32-й День Рождения. Затраты звезды шоу «Дом-2» на отдых составили 33 млн рублей.

Ольга Бузова потратила на отдых в Таиланде 33 млн рублей

 

Информацию об этом сообщает источник, приближенный к певице. Бузова отлично отдохнула на Таиланде. Ведущая любит активный образ жизни, поэтому предпочитала посещать интересные места в азиатском государстве, нежели лежать на пляже под лучами палящего солнца. Хотя плаванием в море звезда тоже не пренебрегала. Даже находясь в Таиланде, Бузова зарабатывала на рекламе в социальных сетях. По мнению специалистов, каждый пост певицы оценивается суммой 200-250 тысяч рублей. Ведущая частично компенсировала затраты на отдых с помощью виртуальных ресурсов.

Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым работает не покладая рук. Солистка мечтает приобрести личное жилье в Москве. Пока звезда располагается на съемных апартаментах. По мнению столичных журналистов, новая супруга Тарасова, модель Анастасия Костенко, жутко завидует популярности Бузовой.
Домбровский Сергей
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