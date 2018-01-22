Беременная Кайли Дженнер наотрез отказывается выходить из дома

Беременная двадцатилетняя Кайли Дженнер, по всей видимости, находится во власти сильнейшей депрессии. Девушка уже долгое время не покидает пределы собственного дома и если кто-то хочет ее увидеть, то гость изначально должен сдать собственный мобильный телефон, а также подписать договор относительно неразглашения информации.

Двадцатилетняя Кайли после новостей о беременности кардинально изменила собственный образ жизни. Модель и член знаменитого семейства на данный момент кардинально отличается от более знаменитых сестер: редко выкладывает в соцсети фотографии, не появляется на людях и все в таком же духе. Также поклонники заметили, что девушка сильно поправилась. Кайли своей беременности стесняется и очень переживает о том, что она теперь не такая красивая, как ее сестры.

Инсайдеры утверждают, что все зашло уже слишком далеко, ведь девушка даже не навестила новорожденную племянницу и вместо этого решила послать Ким большой букет роз. Модель также запретила вольные посещения себя любимой и согласна общаться с людьми только после документа о неразглашении информации.

Николай Офицеров