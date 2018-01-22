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| | Тимати рассказал о том, как сильно ждет рождения сына

Тимати рассказал о том, как сильно ждет рождения сына

Вчера, 16:05
Известный российский рэпер Тимати рассказал, что очень сильно хочет иметь сына, и всегда хотел. Сейчас у певца есть только одна дочь.

Тимати рассказал о том, как сильно ждет рождения сына

 

Тимати поделился с общественностью интересной информацией по поводу того, что он хочет иметь наследника. Известный певец в 2014 году стал отцом красивой дочери. Хоть и он надеялся на ребенка противоположного пола, но при этом не скрывал радости от рождения. Сейчас же Тимати открыто заявляет о желании иметь сына.

Эта информация заставила общественность задуматься о том, что возлюбленная рэпера модель Анастасия Решетова может уже быть беременной. Пока что никто не подтверждал эту информацию, а сама семья находится на отдыхе на Бали.

Судя по фотографиям из отдыха пары, можно понять, что девушка или еще не беременна, или находится на первых сроках. Так что точного ответа никто дать не может.

Кроме этого Тимати заявил, что в случае рождения еще одной девочки, он не расстроится, хоть и хочет больше сына. Воспитанием дочери рэп-исполнителя занимается его мама. Также она ведет страничку в социальной сети, где рассказывает обо всех особенностях внучки и их отношениях. На страничку именитой бабушки подписаны около 3 миллионов людей.
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