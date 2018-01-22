Ксения Бородина опубликовала новые фото с Сейшельских островов

Ксения Бородина вместе с семьей отправилась на Сейшельские острова. Телеведущая продолжает радовать подписчиков новыми фото с отдыха.

Виктория Озерова

Ксения Бородина активно ведет свой микроблог в Instagram. Пребывая на Сейшельских островах, телеведущая выкладывает фото своей семьи на отдыхе. Недавно звезда поделилась с подписчиками коллажем с изображением своих дочерей. В публикации Бородина назвала дочерей своими половинками. В посте Маруся и Теона позируют на фоне лодок, а на голове у девочек одинаковые заколки. Пользователи с восторгом оценили новый снимок и отметили, что по-своему обе дочери похожи на маму, но младшая больше взяла от папы.Ранее Ксения Бородина поделилась совместным снимком с причала. На фото телеведущая предстала в свободном платье. Некоторые подписчики тут же заподозрили, что звезда ожидает рождения третьего ребенка. Бородина никак не отреагировала на такие замечания.