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| | Нулевой размер груди Елены Темниковой расстроил фанатов

Нулевой размер груди Елены Темниковой расстроил фанатов

Вчера, 18:00
Популярная певица и экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова расстроила фанатов своим внешним видом в купальнике. Поклонники заподозрили обман певицы, ведь на снимке явно видно, что у знаменитости первый размер груди.

Нулевой размер груди Елены Темниковой расстроил фанатов

 

Пользователи сети стали критиковать Елену Темникову за последнее фото в купальнике, которое оказывает то, что певица не является счастливой обладательницей пышной груди. На селфи поклонники увидели, что у девушки первый размер, что очень расстроило фанатов мужского пола.

При этом женская часть поклонниц выразили своё восхищение тем, как прекрасно выглядит Елена совершенно без макияжа и прически. В комментариях все чаще стали появляться мнения, что Елена выглядит значительно моложе своего паспортного возраста.
Светлана Славянская
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