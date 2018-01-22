Нулевой размер груди Елены Темниковой расстроил фанатов

Популярная певица и экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова расстроила фанатов своим внешним видом в купальнике. Поклонники заподозрили обман певицы, ведь на снимке явно видно, что у знаменитости первый размер груди.

Светлана Славянская

Пользователи сети стали критиковать Елену Темникову за последнее фото в купальнике, которое оказывает то, что певица не является счастливой обладательницей пышной груди. На селфи поклонники увидели, что у девушки первый размер, что очень расстроило фанатов мужского пола.При этом женская часть поклонниц выразили своё восхищение тем, как прекрасно выглядит Елена совершенно без макияжа и прически. В комментариях все чаще стали появляться мнения, что Елена выглядит значительно моложе своего паспортного возраста.