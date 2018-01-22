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| | Фанаты заподозрили у певицы Нюши беременность

Фанаты заподозрили у певицы Нюши беременность

Вчера, 15:44
О беременности певицы Нюши слухи циркулируют в масс-медиа с тех пор, как она вышла замуж за Игоря Сивова. Знаменитость уже неоднократно достаточно недвусмысленно намекала на то, что она совершенно не против стать мамой. Однако, недавно опубликованное фото лишь накалило градус обсуждения интересного положения исполнительницы и тут же активизировало поклонников.
 

Фанаты заподозрили у певицы Нюши беременность

 

На снимке девушка сидит в сексуальной позе на одном из курортов и поливает себя из душа. Большая часть поклонников, конечно же, о беременности и не задумались, ведь тут же начали обсуждать обворожительность Нюши, отмечая прекрасную фигуру артистки. Других же заинтересовал факт того, что живот девушки снизу округлый, что является ключевым признаком беременности.
 
«Животик снизу округлый, как при беременности. Я это заметила еще на прошлой фотографии, потому поздравляю», - написала одна из подписчиц артистки.
 
Стоит отметить, что возлюбленный Нюши Игорь Сивов старше девушки более чем на десять лет. Он занимает руководящий пост в Международной федерации студенческого спорта. Летом прошлого года артистка и чиновники сыграли вместе пышную свадьбу на Мальдивах, куда были приглашены не только друзья пары, но также и мировые знаменитости кино и шоу-бизнеса, вроде оскароносного Леонардо Ди Каприо и Перис Хилтон.

Николай Офицеров
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