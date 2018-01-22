Ведущая «Дом-2» оскорбила женщин, сравнив их с чайным пакетиком

Бывшая участница группы «Блестящие», а ныне телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова оскорбила всех жительниц России за некорректное сравнение. По словам знаменитости, все женщины являются похожими на «чайный пакетик».

Светлана Славянская

Ольга Орлова в своем микроблоге в сети Instagram написала пост, который до глубины души оскорбил не только поклонниц ведущей, но и всех жительниц России. «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», - процитировала Орлова фразу Анны Элеоноры Рузвельт.Однако пользователи Сети посчитали фразу оскорбительной и совершенно не применимой к современной женщине: «Глупое сравнение. Попользовался и выбросил», «Какое-то колхозное высказывание», «После того, как пакетиком попользовались, он становиться старым и ненужным, его выбрасывают, а на новую чашку чай новый пакетик?», «Ольга, это оскорбительно сравнивать женщин с чайным пакетиком!».