Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ведущая «Дом-2» оскорбила женщин, сравнив их с чайным пакетиком

Ведущая «Дом-2» оскорбила женщин, сравнив их с чайным пакетиком

Сегодня, 15:08
Бывшая участница группы «Блестящие», а ныне телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова оскорбила всех жительниц России за некорректное сравнение. По словам знаменитости, все женщины являются похожими на «чайный пакетик».

Ведущая «Дом-2» оскорбила женщин, сравнив их с чайным пакетиком

 

Ольга Орлова в своем микроблоге в сети Instagram написала пост, который до глубины души оскорбил не только поклонниц ведущей, но и всех жительниц России. «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», - процитировала Орлова фразу Анны Элеоноры Рузвельт.

Однако пользователи Сети посчитали фразу оскорбительной и совершенно не применимой к современной женщине: «Глупое сравнение. Попользовался и выбросил», «Какое-то колхозное высказывание», «После того, как пакетиком попользовались, он становиться старым и ненужным, его выбрасывают, а на новую чашку чай новый пакетик?», «Ольга, это оскорбительно сравнивать женщин с чайным пакетиком!».
Светлана Славянская
Новости по теме
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова прожила на периметре проекта три дня
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова прожила на периметре проекта три дня

Известная российская исполнительница Ольга Орлова совсем недавно стала новой ведущей телепроекта «Дом-2» и решила пожить на периметре проекта три дня для того,

Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала взрослого сына
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала взрослого сына

Новая ведущая скандального проекта «Дом-2» и популярная певица Ольга Орлова показала в социальной сети своего взрослого сына Артема. Поклонники были поражены

Ольга Орлова призналась, что Фриске являлась ей во сне
Ольга Орлова призналась, что Фриске являлась ей во сне

Ольга Орлова, бывшая солистка группы «Блестящие», призналась что, ее близкая подруга Жанна Фриске являлась ей во сне. Певица до сих пор не может прийти в себя

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости