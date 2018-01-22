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| | Порностудии назвали порно с Вайнштейном омерзительным

Порностудии назвали порно с Вайнштейном омерзительным

Сегодня, 15:05
Порностудии отказались снимать откровенные фильмы по сюжету развития событий вокруг обвинений знаменитого американского продюсера Харви Вайтштейна в сексуальных домогательствах. По мнению режиссеров, эта ситуация омерзительна и может навредить обществу.

Порностудии назвали порно с Вайнштейном омерзительным

 

Владельцы порностудий не желают создавать откровенные фильмы на эту тему. Журналисты общались с различными режиссерами и продюсерами, но никто не захотел снять подобную картину. Проблема не только в морали, но и в сложности подбора актера на роль Вайнштейна. Сейчас в киноиндустрии существуют определенные требования к внешнему виду. На данный момент нет ни одного актера, хотя бы отдаленно напоминающего Вайнштейна. Зрители должны получать эстетическое удовольствие при просмотре ленты, поэтому вариант создания фильма о любовных похождениях знаменитости откладывается на неопределенный срок.

Ранее в США более двух десяток актрис обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Женщины опубликовали статьи в престижных американских СМИ. Данные материалы спровоцировали настоящий скандал. После этого различные жертвы домогательств массово начали обвинять в непристойных предложениях режиссеров и звезд шоу-бизнеса.
Домбровский Сергей
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