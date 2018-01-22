Лолита Милявская считает, что брак сделал ее только лучше

В интервью журналистам известная российская певица Лолита Милявская рассказала, что стала еще лучше, как женщина, пребывая в браке. По ее словам, с возрастом она лучше стала понимать главные семейные ценности.

Накануне известная российская певица Лолита Милявская дала обширное интервью журналистам, в котором рассказала обо всех нюансах своей жизни в браке, и о том, как она стала более семейной.Милявская призналась, что раньше не была такой, как сейчас. С возрастом стала более доброй, теперь боится потерять близких и родных, поэтому пытается быть ближе к ним. Раньше она очень много сама себе проблем создавала и накручивала. Сейчас все изменилось, и ее жизнь стала намного лучше.Ранее Лолита заявляла, что ее муж вступил в секту, которая выкачивала огромные деньги из супруга и отдалила его от семьи. Он посещал курсы личностного развития, но оказалось, что это был очередной проект мошенников. Артистка быстро обо всем узнала и успела спасти любимого от проблем.