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| | Лолита Милявская считает, что брак сделал ее только лучше

Лолита Милявская считает, что брак сделал ее только лучше

Сегодня, 14:58
В интервью журналистам известная российская певица Лолита Милявская рассказала, что стала еще лучше, как женщина, пребывая в браке. По ее словам, с возрастом она лучше стала понимать главные семейные ценности.

Лолита Милявская считает, что брак сделал ее только лучше

 

Накануне известная российская певица Лолита Милявская дала обширное интервью журналистам, в котором рассказала обо всех нюансах своей жизни в браке, и о том, как она стала более семейной.

Милявская призналась, что раньше не была такой, как сейчас. С возрастом стала более доброй, теперь боится потерять близких и родных, поэтому пытается быть ближе к ним. Раньше она очень много сама себе проблем создавала и накручивала. Сейчас все изменилось, и ее жизнь стала намного лучше.

Ранее Лолита заявляла, что ее муж вступил в секту, которая выкачивала огромные деньги из супруга и отдалила его от семьи. Он посещал курсы личностного развития, но оказалось, что это был очередной проект мошенников. Артистка быстро обо всем узнала и успела спасти любимого от проблем.
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