Супругу Джигана в Майами перепутали с Анджелиной Джоли

Оксана Самойлова вместе с семьей отдыхает в Майами. Супруга Джигана продолжает радовать поклонников новыми фото. На одном из снимков стильную Самойлову сравнили с голливудской звездой.

Виктория Озерова

Мама троих детей Оксана Самойлова удивляет подписчиков не только стройной фигурой, но и стильными образами. Недавно жена Джигана поделилась с подписчиками в Instagram фото с прогулки в Майами. На снимке звездную семью перепутали с голливудскими звездами. Поклонники отметили, что Оксана Самойлова очень похожа на Анджелину Джоли. На фото экс-модель предстала в черных джинсах с завышенной талией и такого же цвета топе в сеточку. Младшая дочь на руках у матери в черном платье, а две старшие в светлых футболках и джинсах, Джиган надел черный спортивный костюм. Вместе пара похожа на мистера и миссис Смит, подметили поклонники.Ранее супруга исполнителя порадовала подписчиков фото в ярком купальнике. Пользователи пришли в восторг от стройной фигуры Самойловой.