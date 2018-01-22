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| | Очень странные дела: В Twitter назвали Милли Бобби Браун клоном Натали Портман

Очень странные дела: В Twitter назвали Милли Бобби Браун клоном Натали Портман

Сегодня, 14:44
В микроблоге Twitter юзеры активно обсуждают схожесть британской звезды фильма «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, которой 19 февраля этого года исполнится 14 лет, и ее американской коллеги Натали Портман.

Очень странные дела: В Twitter назвали Милли Бобби Браун клоном Натали Портман

 

По мнению пользователей, молодая актриса является клоном 36-летней Портман. Поклонники выдвигают различные предположения по этому поводу. Согласно одной из версий, режиссеры специально выбирают для исполнения главных ролей в картинах девушек, похожих на звезд, дабы они смогли достойно заменить знаменитостей после их ухода. Некоторые умельцы даже создали единый образ из фотографий Мили Бобби Браун и Натали Портман.

Очень странные дела: В Twitter назвали Милли Бобби Браун клоном Натали Портман

 

По словам фанатов, актрисы поразительно похожи одна на другую. Отличить их можно только из-за разницы в возрасте. Натали Портман успешно дебютировала в ленте «Лион» в 1994 году. Данный фильм сделал девушку знаменитой. За игру в картине «Близость» звезда получила «Золотой глобус». Браун мечтает получить в будущем еще больший успех, нежели ее старшая коллега.
Домбровский Сергей
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