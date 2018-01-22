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| | Галкин показал, чем они питаются с Пугачевой дома

Галкин показал, чем они питаются с Пугачевой дома

Вчера, 15:30
Пародист Максим Галкин опубликовал в Instagram новый ролик, в котором показал пользователям, что находится в холодильнике дома у российской певицы Аллы Пугачевой. 

Галкин показал, чем они питаются с Пугачевой дома

 

Галкин подходит к холодильнику в два часа ночи, открывает дверку и начинает доставать оттуда, котлеты, огурцы, соус. Затем артист берет хлеб, кладет на него вышеуказанные продукты и съедает этот бутерброд. Галкин называет данное блюдо чрезвычайно питательным и вкусным. Подписчики начали активно комментировать данную публикацию. Пользователи ожидали увидеть другие продукты в холодильнике Пугачевой, поскольку солистка постоянно следит за своей фигурой и старается сидеть на диетах.


Звездная чета питается, как и простые люди. У них нет никаких деликатесов и прочих изысков. Юзеры заметили на полочках холодильника различные кетчупы, соусы, майонез, котлетки и прочую снедь, находящуюся в судочках. За 22 часа эта публикация набрала почти 2 млн отметок «Нравится». Галкину пожелали приятного аппетита и рекомендовали не слишком увлекаться вкусной едой, поскольку артист должен держать себя в хорошей форме.
Домбровский Сергей
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