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| | Скарлетт Йоханссон раскритиковала актера Джеймса Франко

Скарлетт Йоханссон раскритиковала актера Джеймса Франко

Сегодня, 14:01
Американская актриса и солистка Скарлетт Йоханссон присутствовала на женском марше в США. На этом мероприятии звезда выступила с критикой своего коллеги Джеймса Франко. Информацию об этом публикуют американские СМИ.

Скарлетт Йоханссон раскритиковала актера Джеймса Франко

 

Скарлетт Йоханссон не называла фамилий, но ее представитель рассказал, кого имела ввиду знаменитость. Актриса советовала всем недостойным людям снять значок в поддержку женщин, так как за овечьими шкурами скрываются волчьи клыки. Джеймса Франко ранее обвиняли в сексуальных домогательствах. Он якобы настоятельно рекомендовал девушке-подростку вступить с ним в половой контакт. После этого еще несколько дам обвинили Джеймса Франко в попытке изнасилования.

По мнению Скарлетт Йоханссон, мужчины, опорочившие свое имя, не имеют права носить значок в поддержку женщин. Актриса советовала всем коллегам, которых подозревают в чрезмерной настойчивости и склонению девушек к сексу без их желания, вернуть эту эмблему и не прятаться за красивыми словами, а показывать поклонникам свою истинную сущность.
Домбровский Сергей
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