Скарлетт Йоханссон раскритиковала актера Джеймса Франко

Скарлетт Йоханссон не называла фамилий, но ее представитель рассказал, кого имела ввиду знаменитость. Актриса советовала всем недостойным людям снять значок в поддержку женщин, так как за овечьими шкурами скрываются волчьи клыки. Джеймса Франко ранее обвиняли в сексуальных домогательствах. Он якобы настоятельно рекомендовал девушке-подростку вступить с ним в половой контакт. После этого еще несколько дам обвинили Джеймса Франко в попытке изнасилования.
По мнению Скарлетт Йоханссон, мужчины, опорочившие свое имя, не имеют права носить значок в поддержку женщин. Актриса советовала всем коллегам, которых подозревают в чрезмерной настойчивости и склонению девушек к сексу без их желания, вернуть эту эмблему и не прятаться за красивыми словами, а показывать поклонникам свою истинную сущность.