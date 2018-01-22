Мадонна в новом клипе шокировала экстремально короткими шортами

Певица Мадонна в личном микроблоге в сети Instagram разместила короткое видео, которое открывает тайну нового видеоклипа мировой знаменитости. Поклонники оценили стиль видео, однако были шокированы тем, как выглядит 59-летняя певица и что на себя надевает. На кадрах видно, что Мадонна прикрыла один глаз пиратской повязкой. Одно больше всего внимание привлекли именно шорты Мадонны, которые посчитали слишком короткими.
Сама Мадонна не стала реагировать на критику хейтеров. Напомним, что на страничку Мадонны в Instagram подписано почти 11 миллионов фолловеров.