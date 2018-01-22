Мадонна в новом клипе шокировала экстремально короткими шортами

59-летняя певица Мадонна по-прежнему не желает стареть и в этом её помогают регулярные тренировки и дорогостоящие косметологические процедуры. Недавно Мадонна шокировала общественность экстремально короткими шортами, в которых предстала в новом клипе.

Светлана Славянская