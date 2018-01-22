«Прогрессирующее слабоумие»: Блогер высмеяла Собчак за поведение на Крещение

Известная российская телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак сейчас находится под пристальным вниманием критиков и других персонажей, и происходит это как раз по причине волеизъявления шоу-дивы податься в политику. Популярный блогер Лена Миро на своей странице опубликовала скандальный пост, где высмеяла Собчак за неоднозначный поступок.

Анна Лисичкина

Миро вспомнила три случая из жизни телеведущей, которые являются абсолютно противоположными друг другу. В одном из них Ксения решила примерить на себе образ батюшки, вследствие чего нарядилась в рясу и даже прикрепила бороду. Так знаменитость показала, что абсолютно негативно относится к церкви и не уважает традиции православия, а запечатленный кадр попал в Сеть и стал поводом для обсуждений. Во втором примере Миро напомнила, как экс-ведущая «Дома-2» вместе с супругом Максимом Виторганом танцевала около храма с увеселительными напитками в руках, что также противоречит мировоззрению верующего человека.Настоящий шум поднялся после того, как уже в этом году Собчак стала стремительно менять свои позиции. Лена Миро подчеркнула, что еще не так давно телеведущая презирала веру и религию, а уже сейчас купается в проруби на Крещение. Такие действия блогер назвала абсолютно нелогичными, и обсуждать ситуацию со стороны морали она не захотела. Миро убеждена, что Ксения демонстрирует признаки прогрессирующего слабоумия, ведь сначала негативно высказываться о церкви, а после следовать многовековым традициям – это более, чем неадекватно.В своей публикации Миро не выбирала выражений и говорила все, что ей приходило в голову, употребляя также оскорбления. Блогер сравнила кандидата в президенты с человеком, который либо постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, либо имеет мозг, «превращенный в кашу» из-за наркотических средств. Ксения Собчак в последнее время вызывает большое количество негативных изречений и комментариев в свою сторону, и по большей степени это связано с решением ведущей попробовать себя в роли политика. Многие специалисты отметили, что если в роли российского президенты выступит Собчак, то им становится страшно за страну, ведь доверять управление государством ничего не понимающему в этом человеку – довольно странно.Звезды шоу-бизнеса также комментировали намерения Ксении Собчак, и некоторые даже поддержали коллегу. Артисты считают, что Владимиру Путину следует отдать свой пост молодому поколению, ведь он уже достаточно долго находится в уже излюбленной ячейке. Тем не менее, судя по социологическим опросам, граждане уже заведомо знают, у кого из кандидатов есть больше шансов занять пост главы государства, и появление на арене Собчак граждан совершенно не пугает, ведь этого, скорее всего не произойдет, отметили пользователи сети.