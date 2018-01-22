«Прогрессирующее слабоумие»: Блогер высмеяла Собчак за поведение на Крещение

Миро вспомнила три случая из жизни телеведущей, которые являются абсолютно противоположными друг другу. В одном из них Ксения решила примерить на себе образ батюшки, вследствие чего нарядилась в рясу и даже прикрепила бороду. Так знаменитость показала, что абсолютно негативно относится к церкви и не уважает традиции православия, а запечатленный кадр попал в Сеть и стал поводом для обсуждений. Во втором примере Миро напомнила, как экс-ведущая «Дома-2» вместе с супругом Максимом Виторганом танцевала около храма с увеселительными напитками в руках, что также противоречит мировоззрению верующего человека.
Настоящий шум поднялся после того, как уже в этом году Собчак стала стремительно менять свои позиции. Лена Миро подчеркнула, что еще не так давно телеведущая презирала веру и религию, а уже сейчас купается в проруби на Крещение. Такие действия блогер назвала абсолютно нелогичными, и обсуждать ситуацию со стороны морали она не захотела. Миро убеждена, что Ксения демонстрирует признаки прогрессирующего слабоумия, ведь сначала негативно высказываться о церкви, а после следовать многовековым традициям – это более, чем неадекватно.
В своей публикации Миро не выбирала выражений и говорила все, что ей приходило в голову, употребляя также оскорбления. Блогер сравнила кандидата в президенты с человеком, который либо постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, либо имеет мозг, «превращенный в кашу» из-за наркотических средств. Ксения Собчак в последнее время вызывает большое количество негативных изречений и комментариев в свою сторону, и по большей степени это связано с решением ведущей попробовать себя в роли политика. Многие специалисты отметили, что если в роли российского президенты выступит Собчак, то им становится страшно за страну, ведь доверять управление государством ничего не понимающему в этом человеку – довольно странно.
Звезды шоу-бизнеса также комментировали намерения Ксении Собчак, и некоторые даже поддержали коллегу. Артисты считают, что Владимиру Путину следует отдать свой пост молодому поколению, ведь он уже достаточно долго находится в уже излюбленной ячейке. Тем не менее, судя по социологическим опросам, граждане уже заведомо знают, у кого из кандидатов есть больше шансов занять пост главы государства, и появление на арене Собчак граждан совершенно не пугает, ведь этого, скорее всего не произойдет, отметили пользователи сети.