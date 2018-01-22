Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Тамара Гвердцители представила поклонникам клип на песню Михаила Гуцериева

Тамара Гвердцители представила поклонникам клип на песню Михаила Гуцериева

Сегодня, 14:27
В собственный день рождения 18 января знаменитая певица Тамара Гвердцители представила на суд своих поклонников новый клип на песню «Я за тобой вознесусь».

Тамара Гвердцители представила поклонникам клип на песню Михаила Гуцериева

 


Автором стихов произведения выступил Михаил Гуцериев, а музыку написали Алексей Золотарев и Леонид Молочник. Тамара Гвердцители заметила: слушатели тут же полюбили эту красивейшую песню с потрясающими стихами и требуют исполнить ее на любом концерте. Один из наиболее ярких отечественных режиссеров Александр Игудин взялся за съемки видеоклипа, состоявшиеся осенью 2017 года в Петербурге. Он рассказал, что получилось небольшое кино с элементами мистики, повествующее о трогательной истории любви, которая будет жить и после трагедии.

По словам Тамары Гвердцители, ей очень понравился сценарий клипа, совпавший с ее мыслями и чувствами. Певица подчеркнула: эти стихи и музыка не могут не вызвать желания увековечить песню в клипе. Музыкальный видеоклип Тамары Гвердцители «Я за тобою вознесусь» уже появился на Youtube и многих музыкальных каналах

 
 

Новости по теме
Тамара Гвердцители радуется Дню рождения, как ребенок
Тамара Гвердцители радуется Дню рождения, как ребенок

18 января этого года солистке Тамаре Гвердцители исполняется 56 лет. Исполнительнице удастся вырваться из постоянных забот и посидеть дома с родственниками за

Тамара Гвердцители рассказала, о своих требованиях к невесте сына и планах на следующий год
Тамара Гвердцители рассказала, о своих требованиях к невесте сына и планах на следующий год

Знаменитая певица Тамара Гвердцители уделила несколько минут своего времени журналистам после завершения концерта «Своя колея» и поделилась планами на грядущий

Тамара Гвердцители подаст в суд на руководителя Палаты культуры Грузии
Тамара Гвердцители подаст в суд на руководителя Палаты культуры Грузии

Давид Окиташвили, занимающий должность главы Палаты культуры Грузии, выдвинул Тамаре Гвердцители обвинения в проявлении неуважения к солдатам Грузии после

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости