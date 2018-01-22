Тамара Гвердцители представила поклонникам клип на песню Михаила Гуцериева

В собственный день рождения 18 января знаменитая певица Тамара Гвердцители представила на суд своих поклонников новый клип на песню «Я за тобой вознесусь».

Автором стихов произведения выступил Михаил Гуцериев, а музыку написали Алексей Золотарев и Леонид Молочник. Тамара Гвердцители заметила: слушатели тут же полюбили эту красивейшую песню с потрясающими стихами и требуют исполнить ее на любом концерте. Один из наиболее ярких отечественных режиссеров Александр Игудин взялся за съемки видеоклипа, состоявшиеся осенью 2017 года в Петербурге. Он рассказал, что получилось небольшое кино с элементами мистики, повествующее о трогательной истории любви, которая будет жить и после трагедии.По словам Тамары Гвердцители, ей очень понравился сценарий клипа, совпавший с ее мыслями и чувствами. Певица подчеркнула: эти стихи и музыка не могут не вызвать желания увековечить песню в клипе. Музыкальный видеоклип Тамары Гвердцители «Я за тобою вознесусь» уже появился на Youtube и многих музыкальных каналах