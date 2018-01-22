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| | Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-лентнего рэпера

Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-лентнего рэпера

Сегодня, 13:17
47-летняя Наоми Кэмпбелл завела молодого любовника. О романе супермодели и 35-летнего рэпера разузнали зарубежные СМИ.

Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-лентнего рэпера

 

У Наоми Кэмпбелл новое увлечение – Джозеф Джуниор Аденуга, больше известный как рэпер Скепта. Всего полгода назад СМИ узнали о романе супермодели с 62-летним египетским мультимиллионером Луи Камильери, а уже в октябре Скепта в соцсетях обнародовал снимок с Наоми, сопроводив его эмодзи в виде сердец. Ранее рэпер неоднократно признавался в своей симпатии к супермодели через интервью в британских СМИ. Теперь слухи о том, что у 47-летней Кэмпбелл появился молодой любовник, подтвердились: пара вместе появилась на Неделе Моды в Париже. Отмечается, что их отношения развиваются довольно размеренным темпом, и каждый из них является неординарной личностью.

Напомним, что рэпер Скепта – обладатель премии Mercury Prize за лучший альбом. Роман с ним, как и предыдущие отношения, Наоми Кэмпбелл старается тщательно скрывать.
Виктория Озерова
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