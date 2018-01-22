Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-лентнего рэпера

47-летняя Наоми Кэмпбелл завела молодого любовника. О романе супермодели и 35-летнего рэпера разузнали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

У Наоми Кэмпбелл новое увлечение – Джозеф Джуниор Аденуга, больше известный как рэпер Скепта. Всего полгода назад СМИ узнали о романе супермодели с 62-летним египетским мультимиллионером Луи Камильери, а уже в октябре Скепта в соцсетях обнародовал снимок с Наоми, сопроводив его эмодзи в виде сердец. Ранее рэпер неоднократно признавался в своей симпатии к супермодели через интервью в британских СМИ. Теперь слухи о том, что у 47-летней Кэмпбелл появился молодой любовник, подтвердились: пара вместе появилась на Неделе Моды в Париже. Отмечается, что их отношения развиваются довольно размеренным темпом, и каждый из них является неординарной личностью.Напомним, что рэпер Скепта – обладатель премии Mercury Prize за лучший альбом. Роман с ним, как и предыдущие отношения, Наоми Кэмпбелл старается тщательно скрывать.