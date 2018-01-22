Рики Мартин во время интервью довел до слез журналистку

Журналистка телевизионного канала WGN Ана Белаван брала интервью у известного пуэрто-риканского певца Рики Мартина. Женщина начала бурно выражать свои эмоции, так как думала, что камера выключена, но она ошиблась, и ее кумир услышал откровения своей поклонницы.

Домбровский Сергей

Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube, его просмотрели более 65 тысяч раз. Журналистка назвала Рики Мартина удивительным человеком, она хочет жить вместе с солистом и воспитывать его детей. Исполнитель слышал эти слова и ему понравилось то, о чем говорила женщина. Белаван думала, что камера выключена и о ее откровениях никто не узнает. Когда журналистка убедилась в обратном, она просто заплакала.Рики Мартин для многих стал настоящим идолом после исполнения композиции Livin’ La Vida Loca. Этот вокалист превратился в популяризатора испаноязычных песен. Рики Мартин также снимался в фильмах и писал книги. Солист пользуется огромным успехом у женщин.