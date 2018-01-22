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| | Рики Мартин во время интервью довел до слез журналистку

Рики Мартин во время интервью довел до слез журналистку

Сегодня, 12:55
Журналистка телевизионного канала WGN Ана Белаван брала интервью у известного пуэрто-риканского певца Рики Мартина. Женщина начала бурно выражать свои эмоции, так как думала, что камера выключена, но она ошиблась, и ее кумир услышал откровения своей поклонницы.

Рики Мартин во время интервью довел до слез журналистку

 

Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube, его просмотрели более 65 тысяч раз. Журналистка назвала Рики Мартина удивительным человеком, она хочет жить вместе с солистом и воспитывать его детей. Исполнитель слышал эти слова и ему понравилось то, о чем говорила женщина. Белаван думала, что камера выключена и о ее откровениях никто не узнает. Когда журналистка убедилась в обратном, она просто заплакала.


Рики Мартин для многих стал настоящим идолом после исполнения композиции Livin’ La Vida Loca. Этот вокалист превратился в популяризатора испаноязычных песен. Рики Мартин также снимался в фильмах и писал книги. Солист пользуется огромным успехом у женщин.
Домбровский Сергей
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