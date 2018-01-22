Рики Мартин во время интервью довел до слез журналистку

Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube, его просмотрели более 65 тысяч раз. Журналистка назвала Рики Мартина удивительным человеком, она хочет жить вместе с солистом и воспитывать его детей. Исполнитель слышал эти слова и ему понравилось то, о чем говорила женщина. Белаван думала, что камера выключена и о ее откровениях никто не узнает. Когда журналистка убедилась в обратном, она просто заплакала.
Рики Мартин для многих стал настоящим идолом после исполнения композиции Livin’ La Vida Loca. Этот вокалист превратился в популяризатора испаноязычных песен. Рики Мартин также снимался в фильмах и писал книги. Солист пользуется огромным успехом у женщин.