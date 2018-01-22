Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Жир и неприкрытое интимное место: В сети появился снимок голой модели Тесс Холлидей

Жир и неприкрытое интимное место: В сети появился снимок голой модели Тесс Холлидей

Сегодня, 12:18
Снимок пышнотелой модели Тесс Холлидей взорвал сеть своей откровенностью. На фото она абсолютно голая и позирует на фоне природы. Жировые складки, целлюлит и неприкрытое интимное место не все оценили «должным» образом. Все дело в том, что муж знаменитой в сети представительницы модной индустрии в категории plus size решил таким образом создать некий социальный посыл, который позволит обществу посмотреть на полных женщин без стереотипов. Так, автор публикации в Instagram сообщил, что требует уважения «ко всему женскому и прекрасному». «Женщины заслуживают уважения, полностью ли они голые или покрытые одеждами с головы до пят... Я сделал это фото несколько недель назад, чтобы опубликовать его именно сегодня. Никакого фотошопа здесь нет...», - написал австралийский бизнесмен и супруг Тесс Холлидей в социальной сети.

 

21 января в Соединенных Штатах прошел марш против неравноправия в отношении женщин. Многие селебрити поддержали эту инициативу. А вот супруг знаменитой модели опубликовал фото своей обнаженной супруги на день позже, привлекая к нему еще больше внимания. Пользователи сети весьма неоднозначно относятся к такому эпатажу. Приверженцы мировоззрения Тесс Холлидей и ее супруга увидели в снимке обнаженной модели искусство, апеллируя к работам мировых художникам. Однако многих возмутил факт публичной демонстрации оголенного 155-килограммового тела. «Толстые люди, с другой стороны, едят так много, что они просто сваливают и сваливают и накапливаются внутри своего тела, вызывая хроническое воспаление и идеальную среду для бактерий, вызывающих болезни. Вот как вы получаете этот жир», - ответили на своеобразный манифест подписчики Тесс Холлидей в Instagram.

Сама модель, невзирая на 155-килограммовый вес не стесняется демонстрировать прелести своего тела. Она активно делится в сети не только интимными снимками, но и личными переживаниями относительно воспитания детей, отношений с мужем и социальным посылом общества к нестандартным людям. Большая грудь и бедра модели привлекают внимание многих мужчин, но раздражают женщин, которые не стесняются в выражениях, комментируя снимки Тесс Холлидей в социальной сети.
Дыль Лилия
Новости по теме
Самая полная в мире модель Тесс Холлидей показала фигуру в нижнем белье
Самая полная в мире модель Тесс Холлидей показала фигуру в нижнем белье

Самая полная в мире модель Тесс Холлидей не стесняется своих пышных форм и поэтому решила опубликовать новое фото в нижнем белье на своей страничке в соцсети.

Тесс Холлидей поделилась фотографией своего сына
Тесс Холлидей поделилась фотографией своего сына

Самая известная в мире plus-size модель Тесс Холлидей опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки сына. Звезда отметила, что просто

Plus-size модель Тесс Холлидей на 6 месяце беременности показалась в бикини
Plus-size модель Тесс Холлидей на 6 месяце беременности показалась в бикини

Тесс Холлидей, известная во всем мире модель plus-size, показала фото, на котором позирует в бикини, находясь на шестом месяце беременности. Снимок девушка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости