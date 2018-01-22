Жир и неприкрытое интимное место: В сети появился снимок голой модели Тесс Холлидей

Снимок пышнотелой модели Тесс Холлидей взорвал сеть своей откровенностью. На фото она абсолютно голая и позирует на фоне природы. Жировые складки, целлюлит и неприкрытое интимное место не все оценили «должным» образом. Все дело в том, что муж знаменитой в сети представительницы модной индустрии в категории plus size решил таким образом создать некий социальный посыл, который позволит обществу посмотреть на полных женщин без стереотипов. Так, автор публикации в Instagram сообщил, что требует уважения «ко всему женскому и прекрасному». «Женщины заслуживают уважения, полностью ли они голые или покрытые одеждами с головы до пят... Я сделал это фото несколько недель назад, чтобы опубликовать его именно сегодня. Никакого фотошопа здесь нет...», - написал австралийский бизнесмен и супруг Тесс Холлидей в социальной сети.

Дыль Лилия

21 января в Соединенных Штатах прошел марш против неравноправия в отношении женщин. Многие селебрити поддержали эту инициативу. А вот супруг знаменитой модели опубликовал фото своей обнаженной супруги на день позже, привлекая к нему еще больше внимания. Пользователи сети весьма неоднозначно относятся к такому эпатажу. Приверженцы мировоззрения Тесс Холлидей и ее супруга увидели в снимке обнаженной модели искусство, апеллируя к работам мировых художникам. Однако многих возмутил факт публичной демонстрации оголенного 155-килограммового тела. «Толстые люди, с другой стороны, едят так много, что они просто сваливают и сваливают и накапливаются внутри своего тела, вызывая хроническое воспаление и идеальную среду для бактерий, вызывающих болезни. Вот как вы получаете этот жир», - ответили на своеобразный манифест подписчики Тесс Холлидей в Instagram.Сама модель, невзирая на 155-килограммовый вес не стесняется демонстрировать прелести своего тела. Она активно делится в сети не только интимными снимками, но и личными переживаниями относительно воспитания детей, отношений с мужем и социальным посылом общества к нестандартным людям. Большая грудь и бедра модели привлекают внимание многих мужчин, но раздражают женщин, которые не стесняются в выражениях, комментируя снимки Тесс Холлидей в социальной сети.